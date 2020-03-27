Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle...
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.
27.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:06
Ukrayna 'dan Haydarpaşa Limanı'na gelen bir geminin mürettebatının korona virüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Kaynak: İHA
Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, Polis, 3. Sayfa