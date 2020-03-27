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Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı.

27.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:22
Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği
Ukrayna 'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatı, korona virüs riski nedeniyle karantinaya alındı. Maske ve eldiven giydirilen mürettebat otobüs ile götürüldü.

Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına yanaşan bir geminin mürettebatının, korona virüs riskine karşı önlem almak amacıyla karantinaya alındığı öğrenildi. Özel güvenlik önlemleri alan ekipler, gemi mürettebatına maske ve eldivenler giydirerek gemiden indirdi. Otobüse bindirilen mürettebat geminin olduğu yerden götürüldü. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Haydarpaşa, Ukrayna, 3. Sayfa

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Ukrayna'dan Haydarpaşa Limanına gelen gemide korona hareketliliği - Haberler
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