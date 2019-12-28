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Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını Erciyes'te geçirmek üzere Kayseri'ye geldi.

28.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:42 Ukrayna'dan ilk turist kafilesi yılbaşı için Kayseri'ye geldi

UKRAYNA'dan bu sezon ilk turist kafilesi yılbaşını 'te geçirmek üzere 'ye geldi.

Geçen hafta Polonya'dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da 'dan ilk turist kafilesi geldi ve Kayseri Havalimanı'nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde 'Hoş geldiniz' yazan dövizlerle karşılandı. Turistler yeni yılı Erciyes'te karşılayacak. Erciyes için Kayseri'ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bugün dört uçuş daha oldu. Polonya'dan ikinci uçak geldi, Rusya'dan seferler başladı ve Ukrayna'dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi. İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna'dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes'e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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