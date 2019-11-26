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Ukrayna'dan Rusya'ya: "Çalınan eşyaları geri verin"

Ukrayna, Rusya tarafından iade edilen savaş gemilerindeki bazı ekipmanların çalındığını açıklayarak "Çalınan eşyaları geri verin" dedi.

26.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:45Ukrayna'dan Rusya'ya:
, tarafından iade edilen savaş gemilerindeki bazı ekipmanların çalındığını açıklayarak "Çalınan eşyaları geri verin" dedi.
Ukrayna, Rusya tarafından iade edilen savaş gemilerinde yapılan incelemeler sonucu bazı ekipmanların çalındığının anlaşılması üzerine bu malzemelerin geri verilmesini talep ettiklerini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yapıldı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Gemilerimizi söz verdiğimiz gibi geri getirdik ve bunun için herkesi tebrik ederim. Öncelikle gemi mürettebatını evlerine geri getirdik sonrasında da gemileri. Ama gemilerde bazı eksiklikler var. Bazı ekipmanlar yerinde yok, çalınmış. Yakında gemide olmayan malzemelerin listesini yayınlayacağız. Rusya'ya bu konuyu ileteceğiz ve kesinlikle bize iade edecekler. Sonrasında da en geç 3 ay içerisinde gemilerimiz tekrar hazır hale gelecekler. Mutluluk verici bir bu" ifadelerini kullandı.
Petro Poroşenko Devlet Başkanı iken, 2018 yılı Kasım ayında Rusya tarafından Ukrayna Donanması'na ait 3 savaş gemisine 24 mürettebatla birlikte el konulmuştu. Ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy, devlet başkanlığı seçimi öncesi Ukrayna halkına alıkonulan mürettebatı ve gemileri Ukrayna'ya geri kazandıracağına dair söz vermişti. Vladimir Zelenskiy devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkıp başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Eylül ayında denizcileri, Kasım ayında ise gemileri geri Ukrayna'ya kazandırdı.
(İHA)

Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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