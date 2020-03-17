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Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor

Koronavirüs nedeniyle tarihi bir karar alan Ukrayna Milli Bankası, piyasadaki paraları toplatarak karantinaya alacak. Paraların dezenfekte edildikten sonra tekrar piyasaya sürüleceği belirtildi.

17.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:15

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını sonrası Ukrayna Milli Bankası'ndan tarihi bir karar geldi. Banka, piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alınacağını duyurdu. Paralar dezenfekte edildikten sonra tekrar piyasaya sürülecek.

PARALAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Ukrayna Milli Bankası Müdürü Yakov Smoliy tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşın banka kasalarında ödeme yaparken kullandığı paralar, banka görevlileri tarafından alındıktan sonra, 2 hafta boyunca Ukrayna Milli Bankası'na ait özel bölmede karantina altında tutulup dezenfekte edildikten sonra piyasaya tekrar sürülecek. Faturaları, cezaları ya da diğer ödemelerini bankada gerçekleştiren vatandaştan gelen para böylelikle bankalar aracılığıyla karantina altına alınmış olacak. Vatandaşa yaptıkları ödemelerden sonra kasalardan verilecek para üstü gibi banka işlemleri, karantina sonrası tekrar piyasaya sürülmesi uygun olan paralarla gerçekleştirilecek. Hem banka çalışanlarımız hem de vatandaşlarımız için bu konuda alacağımız önlemler, diğer tüm dünya ülkelerindeki bankalara nazaran biraz farklılık göstermiş olacak" ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 7

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre; Kiev'de 2, Jitomir'de 1 ve Çernovtsi'de 4 olmak üzere ülkede görülen toplam koronavirüs vakası 7'ye yükselmiş durumda.

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Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Ukrayna, Banka, Dünya, Ekonomi, Güncel

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