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Ukrayna'dan yeni uygulama Çernobil'e drone'lu takip

Ukrayna'dan yeni uygulama Çernobil'e drone'lu takipSonat KEREM KIEV, (DHA) ? Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangınının ardından güvenlik güçleri, yeni bir kundaklama ihtimaline karşı insansız hava araçları (drone) ile takip başlattı.

22.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:53
Ukrayna 'dan yeni uygulama Çernobil'e drone'lu takip
Sonat KEREM KIEV, (DHA) ? Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangınının ardından güvenlik güçleri, yeni bir kundaklama ihtimaline karşı insansız hava araçları (drone) ile takip başlattı.
Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangını nedeniyle, Kiev yönetimi bir dizi tedbirler aldı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının Çernobil yangınının olduğu yasak bölgede drone ile kontrollere başladığı duyuruldu. İnsansız hava araçları ile yapılan takibin amacının alevlerin yeniden yükselmesinin önüne geçilmesi ve olası kundaklama vakalarının engellenmesi olduğu belirtildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernobil bölgesinde alevlerin tamamen söndürüldüğünü, bazı noktalarda yanmaya devam eden kuru ot ve çalılıkları söndürmek için de çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da 34 yıl önce nükleer facianın yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan 2020 tarihinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın yaklaşık 2 haftada kontrol altına alınabilmişti.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Alevlerin radyoaktif atıkların bulunduğu bölgeye yaklaşması, endişelere neden olmuştu. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimalinin ağırlık kazandığı açıklanmıştı. Ukrayna’dan yeni uygulama Çernobil’e drone’lu takip

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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