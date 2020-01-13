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Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü yayınladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS), İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazını inceleyen ekiplerinin görüntülerini yayınladı.

13.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:53Ukrayna Devlet Acil Servisi, düşürülen uçağın enkazını inceleyen ekiplerin görüntüsünü yayınladı.

Devlet Acil Servisi (DSNS), tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının enkazını inceleyen ekiplerinin görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) İran'ın başkenti 'a gönderilen kurtarma ekibinin çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, olay yerinde ekiplerin uçağın enkazını incelediğini belirterek, ekiplerin çalışmalarını gösteren bir yayınladı.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü. İran daha sonra uçağın 'insan hatası' nedeniyle 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü açıklamıştı. Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Uçakta 73 Kanada, 71 İran, 8 İsveç, 6 Afganistan, 4 Almanya, 3 İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşının olduğu belirtilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Enkazı inleyen ekiplerin görüntüsü

-Uçağın enkazı

-Detaylar



Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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