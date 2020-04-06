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Ukrayna Devlet Başbakanı Zelenskiy'den. İngiltere Başbakanı Johnson'a "geçmiş olsun" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korona virüs semptomları devam eden ve hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

06.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:15
Ukrayna Devlet Başbakanı Zelenskiy'den. İngiltere Başbakanı Johnson'a
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, korona virüs semptomları devam eden ve hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Korona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Konuya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy resmi sosyal medya hesaplarından İngiltere Başbakanı Johnson için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı. Zelenskiy tarafından yayınlanan mesajda, "Sayın Boris Johnson, size acil şifalar diliyoruz. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz. Sağlıklı kalınız" ifadeleri kullanıldı.
"Ukrayna'da korona vakası artış hızı düşüşe geçti"
Ülkedeki korona virüsü vakalarına yönelik açıklama yapan Zelenskiy, "Aldığımız doğru önlemler sayesinde ülkemizdeki korona vakasının artış ivmesi düşüşe geçti. Birçok Avrupa ülkesi gibi çok sayıda vaka sayımız olabilirdi ancak önlemlerimizi doğru zamanda aldık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Ukrayna'da korona virüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı bin 319'a yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Ukrayna, Güncel
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