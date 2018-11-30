Ukrayna Devlet Başkanı: "Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesinin Oluşturulması İçin Tarihi Bir Karar...

Ukrayna
Devlet Başkanı Poroşenko
, İstanbul
Ortodoks Ekümenik Patrikliğin Kutsal Sinodu'nun Ukrayna Bağımsız Kilise metnini onayladığını, Piskoposlar Birleştirme Konseyi toplantısının Patrik I. Bartholomeos
tarafından yakında açıklanacağını söyledi.
Poroşenko, yaptığı televizyon konuşmasında "Bağımsız Ukrayna Ortodoks Kilisesinin oluşturulması için tarihi bir karar alındı. Ukrayna kilisesine bağımsızlık veren metin onaylandı. Birleştirme Konseyi'nin toplanması kararı da verildi. Ekümenik Patrik Bartholomeos
yakında toplantı tarihini açıklayacak" dedi.
"Lafla karın doymaz" Moskova
ve Rusya
Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill'in sözcüsü Alexander Volkov, basına yaptığı açıklamada, İstanbul Ekümenik Patrikliği'nin destek alamadığı için Ukrayna Ortodoks Kilisesine bağımsızlık vermeyi sürekli ertelediğini söyledi.
İstanbul Ekümenik Patrikliği, 27-29 Kasım'da İstanbul'da toplanan Kutsal Konsey'in, Ukrayna Kilisesi Birleşme Konseyi toplantısı için bir tarih belirleyemediğini söyledi.
Volkov "İstanbul Patrikliği, Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığı için gereken desteği alamadığı için Birleştirme Konseyi'nin toplanma tarihini kasti olarak erteliyor. Rusya'da bir ifade var, 'lafla karın doymaz'. Eminim aynı söz Yunanca ve Ukrayna dillerinde de vardır" dedi.
Ukrayna Ortodoks Kilisesi Dış Kiliseler Departmanı Başkan Yardımcısı Başrahip Nicholai Danilevich, Ekümenik Patrikliği toplantısının bu seneki son toplantı olduğunu söyledi. - KİEV