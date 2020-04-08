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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka seslendi: "Çocuk gibi darılmayın"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında, "Hastalandığında dondurma yemesi yasaklanmış çocuk gibi darılmayın" dedi.

08.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:25
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy halka seslendi:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında, "Hastalandığında dondurma yemesi yasaklanmış çocuk gibi darılmayın" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile ulusa seslendi. Halk arasında karantinadaki sınırlandırmalara ve önlemlere yönelik şikayetlerin artmasına değinen Zelenskiy, "Hastalandığında dondurma yemesi yasaklanmış çocuk gibi darılmayın. Sabahtan akşama kadar aynı şeyleri yapmak, aynı şeyleri konuşmak ve düşünmek çok sıkıcı sizi anlıyorum, çünkü ben de aynı durumdayım. Alınan tedbirler düşündüğünüz kadar sert değil. Alınan bu geçici tedbirler sizin sağlığınız için. Ukrayna'ya yakında 50 milyon maske gelecek. Şu an kendimiz günde 900 bin maske üretiyoruz ve yakında kendi korona testlerimizi de üretmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamalara göre ülkede korona virüsü vakası bin 668'e, can kaybı ise 52'ye yükseldi.
(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
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