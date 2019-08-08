Haberler» Güncel» Haber

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu.

08.08.2019 13:58 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İstanbul'da
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulundu.
Konuk devlet başkanı Zelenskiy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna İş Forumunun ardından Balat'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.
Patrikhaneye gelişinde çiçeklerle karşılanan Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile yaklaşık 1,5 saat basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Zelenskiy ve Bartholomeos, birbirlerine teşekkürlerini iletti.
Zelenskiy, tanışma ziyaretine geldiğini ve ana amaçlarının insanların hayatlarını korumak olduğunu, hükümetin dini konulara girmemesi gerektiğini ifade ederek, her zaman kilisenin bağımsızlığını savunmaya hazır olduğunu belirtti.
Patrik Bartholomeos da gelecek planlarını beraber yürüteceklerine dikkati çekerek, Ukrayna halkının hayatı, topraklarının bütünlüğü ve kilisenin bağımsızlığını önemsediklerini vurguladı.
Zelenskiy ve Barholomeos daha sonra birlikte yemek yedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Bartholomeos, Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04   DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
15:03   Bıçaklı saldırıda oğlunu kaybeden Kaymakam İnan, İstanbul'a atandı
15:01   Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl'den Marmaris'e ziyaret
15:01   İstanbul Havalimanı'nun robotları görücüye çıktı
15:01   Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
15:01   Sahilde turistler tarafından ölü bulunan iş insanı toprağa verildi
15:01   Bombalı eylem hazırlığındaki kişi yakalandı (2) - ŞANLIURFA