Ukrayna Devlet Başkanı: "Zelenskiy Kuklası ile Rekabet Ediyorum"

Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
, ikinci tura kalması beklenen seçimle ilgili çalışmalara yarından itibaren başlayacağını duyurdu. Proşenko, "Kader ağlarını öyle ördü ki Zelenskiy kuklası ile rekabet ediyorum" dedi.
Açılan sandıklardan çıkan resmi olmayan oy sonuçlarına göre ikinci tura kalması beklenen Ukrayna devlet başkanlığı seçimi, çekişmeli bir şekilde devam ediyor. Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko düzenlediği basın toplantısında, "Neden Kremlin ve onun ajanları çok agresifler bu seçimde? Kader ağlarını öyle ördü ki Zelenskiy kuklası ile rekabet ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Yarından itibaren ikinci tur çalışmalarına başlayacağım"
Seçimin ilk turunun sonuçlarına rağmen asla pes etmeyeceğini söyleyen Poroşenko, " Rusya
'nın Ukrayna devlet başkanlarını belirlediği dönem geride kaldı. Ukrayna halkı Rus senaryolarını bertaraf etti. Yarından itibaren ikinci tur çalışmalarına başlayacağım. Önceliğimiz ekonomi. Hepinizin de bildiği gibi ben bir şeyi üstlenirsem onu başarırım. Vizesiz rejim ve kendi Ortodoks kilisemizi kurma konusunda bunu sizler gördünüz. Önümüzde çok önemli bazı seçimler var. Bizim barışa giden yolda önceliğimiz ordumuzun güçlendirilmesi" dedi.
Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak. - KİEV
Petro Poroşenko, Ukrayna, Politika
Kaynak: İHA