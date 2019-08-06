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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

06.08.2019 15:10 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Konuk Devlet Başkanı'nın Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, ayrıca, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılması planlanmaktadır" denildi.
(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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