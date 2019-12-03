Haberler » Güncel » Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: 'Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende' - Haber

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: "Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye sayesinde güvende"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, NATO'nun Karadeniz bölgesine odaklanması gerektiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye'nin varlığı sayesinde güvende.

03.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:48Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko:
Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko, NATO'nun bölgesine odaklanması gerektiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve 'nin varlığı sayesinde güvende. Karadeniz Bölgesi'nin anahtarı komşumuz Türkiye'de." dedi.
Pristayko, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir konferansta, NATO'nun, Avrupa'nın kuzeyi ve Baltık ülkelerine odaklandığını söyledi.
NATO'nun Karadeniz Bölgesi'ne yoğunlaşması gerektiğine vurgu yapan Pristayko, "Karadeniz Bölgesi, NATO ve Türkiye'nin varlığı sayesinde güvende. Karadeniz Bölgesi'nin anahtarı komşumuz Türkiye'de. Bu konuda NATO ile hemfikiriz. Güney Avrupa ve dünyanın diğer bölgeleri nedeniyle konsantrasyonumuzu kaybedecek olursak tek başına kalırız." diye konuştu.
Pristayko, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan NATO liderler zirvesinin 2008'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "10 sene geçti ve Ukrayna ile Gürcistan NATO'ya davet edilmedi. NATO'nun kararsızlığı, Rusya'nın önce Gürcistan'a sonra da Ukrayna'ya saldırmasına neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Pristayko ülkesinin, NATO'nun doğu sınırını koruduğunu ifade etti.

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Ukrayna, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:57 Ordu evinin önünde bıçaklanan genç balerin, öldü -3 - Haber
22:57 Afyonkarahisar kendisini polis olarak tanıttığı kadının 230 bin tl'sini alırken suçüstü yakalandı - Haber
22:55 DHA YURT BÜLTENİ - 31 - Haber
22:55 Soylu: "Allah bizi size mahçup etmesin" - Haber
22:51 AHİKA'nın 'Yazılımcı Yetiştirme Projesi' ödüle layık görüldü - Haber
22:32 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli - Haber
21:57 Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı - Haber
21:34 Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi - Haber
21:10 Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı - Haber
20:32 Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi - Haber
20:01 Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı - Haberler
17:30 2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu - Haberler
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 23:00:20