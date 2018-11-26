Ukrayna Gemileri Rus Limanında Görüntülendi

Rus karasularını ihlal ettikten sonra Rus Sahil Güvenliği tarafından vurulan 3 Ukrayna gemisi, Kırım limanında görüntülendi.
Geçtiğimiz gün 3 Ukrayna gemisi Rus karasularına girmiş ve Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne girmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmış, bir Ukraynalı denizci hayatını kaybederken 6'sı yaralanmıştı. Çıkan çatışmanın ardından 3 Ukrayna gemisi, Rusya tarafından ele geçirilmiş, Kırım Limanı'na çekilmişti. Limana çekilen 3 Ukrayna gemisinden savaş gemisi ve römork görüntülendi.
Rus yetkililer yaralılara müdahalede bulunulduğunu açıkladı. - KIRIM
Kırım,Ukrayna
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:20