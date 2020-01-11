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Ukrayna Havayolları'ndan düşürülen uçağa yönelik açıklama

Ukrayna Havayolları tarafından yapılan açıklamada, İran'da füzeyle düşürülen uçaktaki kabin memurları ve pilotlar için "En iyi ekibimizdi" ifadesi kullanıldı.

11.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:58Ukrayna Havayolları'ndan düşürülen uçağa yönelik açıklama
Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 'da füzeyle düşürülen uçaktaki kabin memurları ve pilotlar için "En iyi ekibimizdi" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Havayolları Genel Müdürü Yevgeniy Dıhne tarafından İran'da füzeyle düşürülen uçağa yönelik yapılan açıklamada, "Biz bir saniyeliğine bile olsa bizim ekibimizin teknik sebeplerden dolayı böyle trajediye sebep olabileceği ihtimalini düşünmedik. Bizimle bu konuda aynı fikirleri paylaşan ve paylaşmaya devam edenlere teşekkür ederiz. Bizim için bu çok önemli. Bu ekipteki çocuklar bizim en iyi ekibimizdi" dedi.

"Füzenin elle ateşlendiğini biliyoruz"

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Başkanı İvan Bakanov da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Bu ateşlenen füzenin otomatik olarak değil, elle ateşlendiğini artık biliyoruz. Dün iki ihtimal üzerinde duruyorduk istihbarat ekibi olarak. ya düşürülmüştü ya da bir terör saldırısına kurban gitmişti. Bugün artık roketle düşürüldüğünden eminiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise İran'ın suçunu itiraf etmesi üzerine İran yönetimine çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etmişti. - KİEV

Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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