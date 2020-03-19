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Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya adına casusluk yapan bir kişiyi suçüstü yakaladığını açıkladı.

19.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:45
Ukrayna ile Rusya arasında casus krizi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya adına casusluk yapan bir kişiyi suçüstü yakaladığını açıkladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın liman ve tersane kentlerinden Nikolayev'de yaşayan bir kişi, Ukrayna gemicilik sektörüyle ilgili bilgileri Rus istihbarat servislerine iletmeye çalışırken yakalandı. Rus istihbaratı ile bir süreden beri iletişim halinde olduğu tespit edilen kişinin, gemi yapımı ile ilgili devlet sırrı niteliğindeki bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine iletmeye çalışırken suç üstü yakalandığı ifade edildi. Ukraynalı yetkililer, sözkonusu kişinin vatana ihanet suçundan yargılanacağını açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ukrayna, Rusya, Dünya

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