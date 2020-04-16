Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyorSonat KEREM, (DHA) ' Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu.

16.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:11
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor
Sonat KEREM, (DHA) ' Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu. Kiev yönetiminden yapılan açıklamada, 'geçici olarak işgal altında olan' bölgede tutulan 19 Ukrayna vatandaşının esir değişimi kapsamında serbest bırakılacağı açıklandı.
Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna devleti için, işgal altındaki topraklarda veya başka ülkelerde yasa dışı olarak tutulan her Ukrayna vatandaşı değerlidir. Ukrayna tüm vatandaşlarının serbest kalmasını sağlamalıdır" denildi. Açıklamada,?geçici olarak işgal altında olan? bölgede tutulan 19 Ukrayna vatandaşının esir değişimi kapsamında serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir değişimine, Ukraynalı yetkililer ve isyancıların temsilcileri ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinden oluşan grup eşlik ediyor.
13 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Rus yanlısı ayrılıkçıların 2014'te Ukrayna'nın doğusundaki bölgede başlattığı bağımsızlık amaçlı saldırılarda 13 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Rusya, DHA, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu - Haber 14:10: Euroleague sekizli finalle tamamlanabilir - Haber 14:10: Yenişehir'de korona virüs önlemleri arttırıldı - Haber 14:10: Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalara tohum atıyor - Haber 14:10: Bursa'da ucuz balık tüketim kampanyası başladı - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi