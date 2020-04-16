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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor

' Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu.

16.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:29
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılıyor
' Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu. Kiev yönetiminden yapılan açıklamada, 'geçici olarak işgal altında olan' bölgede tutulan 19 Ukrayna vatandaşının esir değişimi kapsamında serbest bırakılacağı açıklandı.

Ukrayna hükümeti ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yeni bir esir değişiminin daha başlayacağı duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna devleti için, işgal altındaki topraklarda veya başka ülkelerde yasa dışı olarak tutulan her Ukrayna vatandaşı değerlidir. Ukrayna tüm vatandaşlarının serbest kalmasını sağlamalıdır" denildi. Açıklamada,?geçici olarak işgal altında olan? bölgede tutulan 19 Ukrayna vatandaşının esir değişimi kapsamında serbest bırakılacağı ifade edildi. Esir değişimine, Ukraynalı yetkililer ve isyancıların temsilcileri ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinden oluşan grup eşlik ediyor.

13 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Rus yanlısı ayrılıkçıların 2014'te Ukrayna'nın doğusundaki bölgede başlattığı bağımsızlık amaçlı saldırılarda 13 bin kişi hayatını kaybetmişti.


- Kerem

Kaynak: DHA

Etiketler: Ukrayna, Dünya
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