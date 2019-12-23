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Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı

Rus Haber Ajansı'na göre Ukrayna ve Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında mahkum değişimi en son Eylül ayında gerçekleştirilmişti.

23.12.2019 20:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 20:35 Ukrayna ile Rusya yeni bir mahkum takası konusunda anlaşmaya vardı
ve mahkum değişimi için yeni bir anlaşmaya vardı. Rus ajansı RIA haberi, Minsk anlaşması kapsamında Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar üzerine oluşturulan uluslararası çalışma grubunun Rus temsilcisi Boris Gryzlov'a dayandırdı.

İki ülke arasındaki son mahkum değişimi 7 Eylül'de ince müzakereler sonucunda gerçekleştirildi. Takas edilen 70 mahkum arasında Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov da yer aldı. Senstov 2014 yılında Moskova tarafından gözaltına alınmış, "terör saldırısı hazırlığı" suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.
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Ukrayna, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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