Ukrayna
ile Türkiye
arasındaki özel maç Antalya
'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu
, 20 Kasım
Salı günü Ukrayna'nın Dnipro
kentinde oynanması planlanan maçın, müsabaka tarihinde Dnipro'da hava koşullarının kötü olması sebebiyle iki federasyonun ortak kararıyla Antalya'ya alındığını açıkladı. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi. Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında ise İsveç
ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya
Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
(İHA)
Türkiye,Ukrayna,Antalya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:11