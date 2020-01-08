Ukrayna İran'a uçuşları durdurdu

Tahran 'da 176 kişinin öldüğü uçak kazasının ardından İran 'a uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ukrayna Hava Yolları şirketinden yapılan açıklamada, Tahran-Kiev seferini yapan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü; kaza sonrası İran'a tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ: "KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ukraynalı 112 televizyon kanalına telefonla bağlanarak, kazanın sebebini belirlemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu açıkladı.

Interfax haber ajansı uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurdu.

- Kerem