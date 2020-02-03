İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında pilotla kulenin ses kayıtları ortaya çıktı

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 8 Ocak tarihinde Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı İran Devrim Muhafızları tarafından düşürülmüş ve kazadan sağ kurtulan olmamıştı. Ukrayna basını kahreden kazaya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını paylaştı.

SES KAYITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ TEYİT EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, pazar günü Ukrayna televizyonunda yayınlanan ses kaydının güvenilirliğinin teyit edildiğini açıkladı.

PİLOT: EVET, BİR FÜZE BU

1+1 adlı kanalda yayınlanan Farsça ses kaydında kule ile İran'ın Aseman Havayolları pilotu arasında şu diyalog geçiyor:

Pilot: Bir seri ışık görüyorum sanki... Evet, bir füze bu. Bir şeyler mi oluyor?

Kule: Kaç kilometre uzakta? Nerede?

Pilot: Payam Havalimanı yakınlarında (Burası Devrim Muhafızları'nın Tor M-1 anti-uçak füzelerini ateşlediği yer)

Diyaloğun devamında kule kendilerinde herhangi bir bilginin olmadığını söylüyor ancak pilot ısrarla olup bitene ilişkin bilgi almak istiyor ve soru sormaya devam ediyor.

Pilot: Bir füzeydi bu.

Kule: Bunun dışında yeni bir şey görüyor musunuz?

Pilot: Çok büyük bir patlamaydı. Çok büyük bir ışık gördük. Ne olduğunu tam anlayamadık.

Bu konuşmanın arkasından kule Ukrayna uçağı ile irtibat kurmaya çalışıyor ama ulaşamıyor. Söz konusu kayıt, İranlı yetkililerin füzenin neyi vurduğuna ilişkin daha ilk anlarda bilgi aldıklarını ve görgü tanığı bir pilotun bununla ilgili bildirim yaptığını gösteriyor.

KAYITLARI İRAN YOLLADI

İran soruşturma ekibinin başındaki isim Hasan Rezafer de kaydın doğru olduğunu teyit eden bir açıklama yaparak Ukraynalı yetkililere bizzat verdiklerini ifade etti. Ancak sızdırılarak kamuoyuna açıklanmasının 'profesyonellik dışı' olduğu kaydedildi ve "Bu kayıtlar gizli bir raporun parçasıydı" denildi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rezafer "Bu tür adımlar daha fazla belge ve kanıtı Ukrayna ile paylaşmamızı engelleyici niteliktedir." şeklinde konuştu.

UKRAYNA KARA KUTUYU BEKLİYOR

Zelensky ise açıklamasında uçağın kara kutusunun Kiev'e getirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu yineledi. İran ise kara kutunun Ukrayna'ya verileceğini belirtmiş ardından bu adımı atmaktan vazgeçmişti.

176 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olay sonrası Tahran meseleye ilişkin tüm sorumluluğu birkaç gün boyunca inkar etmiş ve sonradan ortaya çıkan deliller ışığında hatanın kendilerinde olduğunu kabul etmişti.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirmişti.