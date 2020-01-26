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Ukrayna: "İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız"

Ukrayna hükümeti, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ülkede uygulanacağını açıkladı.

26.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:05Ukrayna:
hükümeti, ' Sözleşmesi' olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ülkede uygulanacağını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kuleba, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni uygulayacaklarını açıkladı. Kuleba, "İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya çalışacağız. Sözleşmenin kendisi, aile içi şiddetle mücadeleye adanmıştır. Sözleşmedeki 'cinsiyet' terimi bazı karşıt görüşler doğurabilir. Bu sözleşmenin uygulanamaması halinde parlamento ile birlikte çalışarak İstanbul Sözleşmesi'ni ülkemize göre yeniden düzenleyerek uygulamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ağustos 2014 yılında yürürlüğe giren ve kadına karşı şiddet ile aile içi şiddetle mücadele etme konularını içeren uluslararası düzeydeki ilk sözleşme, daha önce 33 ülke tarafından uygulanarak desteklenmişti. - KİEV

Avrupa Konseyi, İstanbul, Ukrayna, Güncel

Kaynak: İHA

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