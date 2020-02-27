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Ukrayna: "İtalya'da bir vatandaşımız korona virüsüne yakalandı"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev, İtalya'da bir Ukrayna vatandaşının korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

27.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:21Ukrayna:
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev, 'da bir Ukrayna vatandaşının korona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Daire Başkanı Sergey Pogoroltsev yaptığı açıklamada, "İtalya'da Napoli'de tespit edilen 2 korona virüsü vakasında adı geçen 26 yaşındaki Ukraynalı vatandaşımızın klinik test sonuçlarına göre virüs kaptığı doğrulanmıştır. Cremona şehrinde çalışan kadın vatandaşımız, Cilento ve Salerno şehirlerinde aile ziyaretlerinde bulunmuş. Roma'daki Spallanzani kliniğinde yapılan korona testi de pozitif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

İtalya, Avrupa ülkeleri arasında korona virüsünün en fazla görüldüğü ülke konumunda bulunuyor. Ülkede korona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 12'ye yükseldi. Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında korona virüsü tespit edilmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki hafta boyunca kendimi karantinaya alıyorum ve bunu çalışma arkadaşlarımı korumak için yapıyorum" ifadelerini kullandı. - KİEV

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalya, Güncel

Kaynak: İHA

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