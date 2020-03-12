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Ukrayna, kara sınır kapılarının çoğunu kapatıyor

Ukrayna'da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler bugünden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlandı.

12.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:04
Ukrayna, kara sınır kapılarının çoğunu kapatıyor

Ukrayna 'da koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler bugünden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Ülkenin kara sınır kapılarının çoğunun yolcu ve araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, şu ana kadar tek bir koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin 219 kara sınır kapısından 170'inin 3 hafta süreliğine kapatılacağını açıkladı. 49 sınır kapısının ise hizmet vermeye devam edeceğini belirten Başbakan Şmigal, "Diğer sınır kapıları yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak. Sonraki etaplarda önlemleri sıkılaştırma ihtimalini gözden geçiriyoruz" dedi.

Ülkesinin koronavirüs önlemleri konusunda birçok ülkeden daha hızlı ve kararlı adımlar attığını belirten Başbakan Şmigal, "Halkın bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Geç davranan ülkelerin aksine, olumsuz sonuçları en aza indirmek istiyoruz" diye konuştu.

OKULLAR 3 HAFTA TATİL EDİLDİ

Ukrayna'da 3 Nisan'a kadar tüm eğitim kurumları tatil edilirken, 200'den fazla kişinin yer alacağı toplu etkinliklerin düzenlenmesi yasaklandı. Ülke genelinde sinema salonları, eğlence merkezleri ve AVM'lerin eğlence bölümleri de geçici olarak kapalı olacak.

Ukrayna'da koronavirüs önlemleri ülke içinde ve yurt dışına seyahat kısıtlamasını içermiyor. İtalya ile uçak seferleri durdurulurken, ülkede henüz hava yolu ulaşımıyla ilgili başka bir sınırlamaya gidilmiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Ukrayna, Dünya

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