Haberler » Güncel » Ukrayna 'kasten adam öldürme' suçundan İran'a dava açtı - Haber

Ukrayna 'kasten adam öldürme' suçundan İran'a dava açtı

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran'a dava açıldığı duyuruldu.

13.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53Ukrayna 'kasten adam öldürme' suçundan İran'a dava açtı
tarafından yapılan açıklamada, yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda 'a dava açıldığı duyuruldu.

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), yolcu uçağının düşürülmesi sonucunda İran'a dava açıldığını açıkladı. İstihbarat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Başsavcılığının Ukrayna Havayolları'na (MAU) ait Boeing 737 tipindeki düşürülen yolcu uçağına yönelik, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 276. (Uçuş güvenliği ihlali), 115. (kasıtlı adam öldürme) ve 194. (maddi mal hasarı) maddelerinden açılan dava ve aldığımız talimatlar sonucunda, araştırmalara yönelik çalışmalarımız başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları tarafından, Tahran'da yaşanan ve 176 kişinin hayatını kaybettiği kazanın sorumluluğu kabul edilmişti.

Öte yandan İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" denilmişti. - KİEV

Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44  Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde - Haber
18:44  Muğla'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haber
18:43  KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 8'inci ölüm yılında anıldı - Haber
18:42  Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, başkan yardımcısına yapılan saldırıyı kınadı Açıklaması - Haber
18:40  Üst geçidi kullanmayan yayaya çarpmamak için manevra yaptı, direğe çarptı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:52:05