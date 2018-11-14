A Milli Futbol Takımı'nın 20 Kasım Salı günü Antalya'da hazırlık maçında karşılaşacağı Ukrayna'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Andriy Shevchenko tarafından belirlenen Ukrayna'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk) Denys Boyko (Dinamo Kiev,) Andriy Lunin (Leganes)
Defans: Serhiy Kryvtsov, Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Oleksandr Karavaiev (Zorya), Vasyl Kravets (Lugo), Ihor Plastun (Gent), Vitaly Mykolenko, Mykyta Burda (Dinamo Kiev)
Orta saha: Viktor Tsygankov, Mykola Shaparenko, Vitaly Buaylskyi (Dinamo Kiev), Viktor Kovalenko, Taras Stepanenko, Serhiy Bolbat (Shakhtar Donetsk), Yehven Konoplyanka (Schalke 04), Ivan Petriak (Ferencvaros), Ruslan Malinovskyi (Genk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Yehven Makarenko (Anderlecht)
Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Andriy Boriachuk (Mariupol) Marian Shved (Karpaty Lviv)
20 Kasım,A Milli Futbol Takımı,Antalya,Ukrayna
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:15