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Ukrayna'nın doğusunda esir ve tutuklu değişimi yapıldı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir ve tutuklu değişimi yapıldı.

16.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:24
Ukrayna'nın doğusunda esir ve tutuklu değişimi yapıldı
Ukrayna 'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir ve tutuklu değişimi yapıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Donetsk bölgesinde 9 ve Lugansk bölgesinde 11 olmak üzere ayrılıkçıların elindeki toplam 20 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin arasında 2 Ukrayna askeri ve 1 kolluk görevlisinin bulunduğu kaydedildi.
Rus basınına göre, Kiev yönetimi ise Donetsk'teki ayrılıkçılardan 10, Lugansk'taki ayrılıkçılardan 4 olmak üzere toplam 14 tutukluyu anlaşma gereği salıverdi.
Değişimler, ülkenin doğusunda temas hattında bulunan Donetsk'in Gorlovka yerleşim biriminde ve Lugansk'ın Sçastye yerleşim biriminde gerçekleşti.
- Zelenskiy: "Mücadeleye devam edeceğiz"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zakarpat bölgesini ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, esir ve tutuklu değişiminin Minsk Anlaşması ve Normandiya Formatı Liderler Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.
Zelenskiy, "Bütün Ukraynalılar evlerine dönünceye kadar mücadele etmeye ve herkesi özgürlüğüne kavuşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik 8 Nisan'da yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında Paskalya Bayramı öncesinde esir ve tutuklu değişimine yönelik anlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ukrayna, Donetsk, Rusya, Kiev, Güncel
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