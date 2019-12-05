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Ukrayna'nın en popüler taksisi: Kedili taksi

Ukrayna'da müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi.

05.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:42Ukrayna'nın en popüler taksisi: Kedili taksi

'da müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi. Taksi sürücüsü Alexander Zigula, sokakta bulduğu kediyi sahiplendiremeyince, onu iş arkadaşı olarak yanına aldı. Zigula her gün işe gitmek için evden çıkarken, kedisi 'Tea' ( ) onun omzuna atlıyor ve tüm günü Zigula ile birlikte geçiriyor.

Ukrayna'nın Harkov kentindeki en popüler ve müşterilerin en çok tercih ettiği taksinin muavini bir kedi. Alexander Zigula adlı taksi sürücüsü, kız arkadaşı ile birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmek için gittiği tamirhanede bir kedi buldu. Çay adını verdikleri bu kedi, kız arkadaşının omzuna tırmanınca, Zigula, kediyi sahiplendirmek istedi. Arkadaşlarına veren ve sahiplenmek isteyen birilerini arayan Zigula, kimseyi bulamayınca, Çay'ı kendi sahiplendi.

HER GÜN KEDİYLE BİRLİKTE İŞE GİDİYOR

Her sabah evden çıkarken Zigula'nın omzuna atlayan Çay, onunla birlikte işe gidiyor. Zigula, Çay'ın taksiye binen müşteriler tarafından da çok sevildiğini, özellikle çocuklu ailelerin, kediyi büyük hoşnutlukla karşıladıklarını ve 2 yıldır ara vermeden beraber işe gittiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Çay'ın seyir halindeki araçta görüntüsü

-Çay'ı seven bir yolcunun görüntüsü

-Çay'ın Zigula'nın omzundaki görüntüsü

-Fotoğraflar



Ukrayna, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

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