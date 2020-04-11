Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı

Ukrayna'nın Korona virüsü vakası görülmeyen Nikolayev Bölgesi'nde 2 kişiye yapılan test pozitif çıktı.

11.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:58
Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı
Ukrayna 'nın Korona virüsü vakası görülmeyen Nikolayev Bölgesi'nde 2 kişiye yapılan test pozitif çıktı.

Ukraynalı yetkili makamlarca yapılan açıklamada, ülkenin virüs bulaşmayan tek bölgesi olan Nikolayev Bölgesi'nde de korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Günlerdir karantina altında olan Ukrayna'da, Nikolayev Bölgesi'nde virüs vakalarının olmaması sosyal medyada da gündem olmuştu. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Ukrayna Devleti Baş Doktoru olan Viktor Lyaşko'dan geldi. Basına açıklama yapan Lyaşko, "Ukrayna'da korona vakası görülmeyen bölgenin kalmadığını sizlere duyurmak istiyorum. Edindiğimiz bilgilere göre Nikolayev Bölgesi'nde 2 kişiye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bahsi geçen vatandaşlarımızın Polonya'dan geldikleri saptandı ve tedavi süreçleri başladı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü nedeniyle vaka sayısı 2 bin 511, can kaybı ise 73'ye yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna'nın Korona virüsü bulaşmayan tek bölgesine de virüs bulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:25: MERSİN Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyor - Haber 17:24: İstanbul trafiğindeki denetimler 2 bin 500 kamera ile kontrol altında - Haber 17:24: Alanya Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 17:21: Banyoda düşen kadın, balkondan girilerek kurtarıldı - Haber 17:21: Hayâlet şehir Bursa - Haber 17:17: Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber