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Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu

Ukrayna'da bugün işbaşı yapan parlamento, ülkenin yeni başbakanını belirledi.

29.08.2019 18:26 Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu
Ukrayna'da bugün işbaşı yapan parlamento, ülkenin yeni başbakanını belirledi.

Ukrayna'da geçen ayki genel seçimlerin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkarı Partisi'nin çoğunluğu sağladığı yeni parlamento, bugün ilk oturumunu yapıyor.

Zelenskiy'nin adaylığını sunduğu Aleysey Gonçaruk, parlamentoda yapılan oylamada, 290 milletvekilinin oyunu alarak başbakan oldu.

'UKRAYNA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI'

35 yaşındaki Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'nın bugüne kadarki en genç başbakanı oldu. Gonçaruk, Ukrayna'da iş ve yatırım ikliminin düzeltilmesi yönünde çalışma yürüten Etkin Düzenleme Ofisi'nin 3 yıl boyunca başkanlığını yaptı. Ukrayna Ulusal Reform Konseyi üyesi olan genç bürokrat, aynı zamanda eski başbakan yardımcısı danışmanı.

Ukrayna'nın yeni Parlamento Başkanı ise, Halkın Hizmetkarı Partisi Genel Başkanı Dmitriy Razumokov oldu.



Parlamento, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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