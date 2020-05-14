Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor

Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyorSonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka seslandi.

14.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:33
Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor
Sonat KEREMKIEV, (DHA) ? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka seslandi. Zelenski, ülkede 22 Mayıs'tan itibaren koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinde ikinci aşamaya geçilmesinin planlandığını açıkladı.
Ukrayna'da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi uygulamasında ikinci aşamaya geçileceği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski halka sesleniş konuşmasında salgına karşı kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, konuşmasında 22 Mayıs tarihinden itibaren ülkede spor karşılaşmalarının düzenlenebileceğini, otellerin hizmet verebileceğini ve üniversite giriş sınavlarının yapılabileceğini açıkladı. Halka zorunlu kalmadıkça evden çıkmama ve hijyen kurallarına uyma çağrısını yineleyen Ukraynalı lider, 'Herkes yazın nasıl geçeceğini, izinlerini nasıl planlayabileceğini, uçak ve tren seferlerinin ne zaman başlayacağını, sinemaların, plajların, metronun ne zaman çalışacağını merak ediyor. Cevabı basit Her şey kendi ellerimizde' dedi.
8 KİŞİNİN YAN YANA GELMESİNE İZİN ÇIKTI
Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun kabul ettiği yeni düzenlemeye göre ise, karantina sırasında vatandaşlar tıbbi maske takmaları şartıyla artık sekiz kişilik gruplar halinde bir araya gelebilecek. Restoran ve kafelerin yazlık bölümlerinde de bir masanın başında dört kişi (çocuklar hariç) aynı anda oturabilecek.
NORMALLEŞMENİN İLK AŞAMASI 11 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI
Ukrayna'da, koronavirüs önlemlerinin kademeli olarak gevşetildiği 'normalleşme' süreci 11 Mayıs'ta başlamıştı. Parkların, dinlenme alanlarının açıldığı ülkede, kuaförler, güzellik salonları, müzeler, açık hava sinemaları, mağazalar ve dükkanlar da bazı kurallara uyarak faaliyet gösterebiliyor. Kafe ve restoranlar, yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet verebiliyor. Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Canlı yayında ’Atatürk’ gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu Haber
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar’a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç’la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Haber
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ’en başarılı belediye başkanları’ araştırmasında ilk 10’a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
’Bizi koronadan koru’ diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı Haber
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Haberler››Güncel››Ukrayna normalleşmenin ikinci aşamasına hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Canpolat yol yapım çalışmalarını inceledi - Haber 12:54: Bakan Karaismailoğlu, Filyos Liman inşaatını inceleyecek - Haber 12:54: 14 Mayıs Eczacılık Günü - Haber 12:53: DHA YURT BÜLTENİ -7 - Haber 12:53: Katar'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber 12:15: Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım - Haber 11:54: Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber