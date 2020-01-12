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Ukrayna, İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek

Ukrayna Başbakanı Gonçaruk, İran'da yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin grivna (yaklaşık 50 bin lira) maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.

12.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:00

, 'ın başkenti 'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım amaçlı para ödeyecek. Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " olarak ölenlerin ailelerine yardım amaçlı 200 bin grivna maddi yardımda bulunacağız. Trajedinin korkunç etkisi hiçbir zaman geçmeyecek. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrardan başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

İRAN TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

İran yönetimi, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını 'insani bir hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü itiraf etmiş ve tazminat ödemeyi kabul etmişlerdi ancak nasıl bir tazminat ödeneceği konusu henüz netlik kazanmadı.

CENAZELER UKRAYNA'YA GELECEK

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini, 20-21 Ocak tarihlerinde ülkeye getirmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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Ukrayna, İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50 bin lira ödeyecek

Ukrayna, Hükümet, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: İHA


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