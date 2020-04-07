Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerekleşti.

07.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:35
Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde korona virüs nedeniyle ilk ölüm gerekleşti.

Ukrayna ordusu bünyesindeki Tıp Kuvvetleri Komutanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetler'de görevli bir kadın personelin, korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna ordusunda 7 Nisan sabahı itibariyle kayıtlara geçen 4 korona virüs vakası bulunduğu, enfeksiyona yakalanan kişilerden bir kişinin hayatını kaybettiği, 87 ordu personelinin ise karantinada tutulduğu belirtildi.

Ukrayna'da 7 Nisan sabahı itibariyle tespit edilen bin 462 korona virüs vakası bulunuyor. 45 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, tedavi gören 28 kişi iyileşerek taburcu edildi.

24 Nisan'a kadar karantina ilan edilen Ukrayna'da, park ve bahçelere girmek, halkın toplu bulunduğu alanlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı. Aralarında başkent Kiev'in de bulunduğu, korona virüsün görüldüğü büyük şehirlerin girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. - KİEV

Kaynak: İHA

Etiketler: Ukrayna, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ukrayna ordusunda korona virüsten ilk ölüm - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?

Son Dakika Güncel Haberleri

15:00: Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor - Haber 15:00: Cizre Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarını arttırdı - Haber 15:00: İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor - Haber 15:00: Alanya'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu - Haber 15:00: Cizre Belediyesi esnafa maske ve eldiven dağıttı - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:55: Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı - Haber 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? - Haber 13:49: Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü - Haber 13:36: EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi - Haber 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı - Haberler