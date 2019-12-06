Ukrayna polisi, Türk TIR şoförleriyle yaşadığı arbedenin görüntülerini yayınladı

Ukrayna'da iki Türk TIR şoförü ile ülkenin polisi arasında yaşanan arbedenin polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İki TIR şoförü, Ukrayna'nın Odesa ile Kiev kentleri arasında yolda seyir halinde oldukları sırada Ukrayna polisinin araçlarını durdurarak evrak kontrolü yapmak istediğini, herhangi bir ihlalde bulunmamalarına rağmen evraklarının polis tarafından kendilerine geri verilmediğini öne sürerek yaşanan o anları kaydetmişti.

UKRAYNA POLİSİ GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Olayın Türk medyasında yer bulmasının ardından Ukrayna polisi polis kameralarınca kaydedilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, polis memurunun, Türk TIR şoförüne kontrol noktasında 'neden durmadığını' sorduğu, şoförün ise aracıyla yolu kapadığı görülüyor.

Durdurulmasına tepki gösteren bir Türk TIR şoförünün elinde levyeyle polisin üzerine yürüdüğü ve "Ukrayna polisi mafyadır" diye bağırdığı görüntülere yansıyor. Bunun üzerine silah doğrultan polisin, "Levyeyi indir, yoksa ateş ederim" dediği duyuluyor. Şoför ise "Hadi sık" diyerek polise tepki gösteriyor. Bir başka polis ise telefonla diğer ekiplerden destek istiyor.

UKRAYNA POLİSİ: 'DUR' İHTARINA UYMADI

Ukrayna Çernigiv İli Devriye Polisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, M-01 Otoyolu'nda Türk vatandaşı bir şoförün kontrolündeki TIR'ın ön tarafta plakası olmadığı için durdurulmak istendiği, ancak şoförün uyarıyı dikkate almayarak yoluna devam ettiği belirtildi.

Yolun ilerleyen bölümünde devriye polisin uyarısı üzerine duran Türk TIR şoförünün aracıyla yolu kapattığı, ardından duran başka bir TIR'ın da yolda geçişi engellediği belirtilen açıklamada, "İki TIR şoförü hararetli şekilde bağırmaya ve ellerini sallamaya başladı. Biri polisin dikkatini dağıtırken, diğeri araçtan metal çubuk alarak hızla polislerin üzerine doğru koştu. Polisin silahla uyarıda bulunması üzerine araç kabinine dönen şahıslar, birilerine telefon ettiler" denildi.

Daha sonra olay yerine gelen polis amirinin şoförlere durdurulma gerekçesini anlattığı, yolda trafiği engelleyen Türk vatandaşlarının idari cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu gibi durumların kabul edilemez olduğuna dair Türkiye Büyükelçiliği'ne bilgi verilecek. Devlet Sınır Servisi de bilgilendirilecek" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şoförün araçtan inerek polise bağırması

Polisle şoförün tartışmaları

Şoförün aracıyla yolu kapaması

Yaşanan arbede

Şoförün elinde levyeyle bağırması

Polisin silah doğrultması

İki şoförün cep telefonuyla olayı kaydetmeleriTÜRK TIR SÜRÜCÜLERİNİN KAYDETTİĞİ, DÜN SERVİS EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN DGS BİLGİSİ: DGS KODU 05.12.2019 - Saat: 14.35 - Haber Kodu : 191205161