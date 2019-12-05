Haberler » 3. Sayfa » Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti - Haberler

Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti

Ukrayna polisi, yolda durdurduğu Türk tır şoförüne silah çekti.

05.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:31Ukrayna polisi Türk tır şoförüne silah çekti
polisi, yolda durdurduğu Türk tır şoförüne silah çekti.

Ukrayna'da polis, Türk tır şoförünü yolda durdurup silah doğrulttu. Tır şoförü ise haklı olduğunu ispatlayabilmek için cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, silah doğrultan 2 polisin tır şoförüne yaptığı uyarılar ve Türk vatandaşının kendini savunduğu görülüyor.

Rusça konuşarak kendini savunan Türk şoför, "Hadi davranın silahlarınıza. Gördüğünüz gibi burası Ukrayna ve bunlar da eli silahlı polisler. Ben normal şekilde seyir halindeyken beni durdurdular. Sonra da gördüğünüz gibi silah çektiler. Bu normal mi? Türk plakalı tırları görmesinler hemen durduruyorlar ve para istiyorlar. Ne yani Türk tır şoförleri dolar bankası mı" dedi. - KİEV

Ukrayna, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:45 Bel Fıtığı hakkında yanlış bilinenler - Haberler
14:44 Rusya'da kadın sürücü test aracı ile zincirleme kazaya neden oldu - Haberler
14:43 Çobanını öldürdüğü iddia edilen şahıstan kan donduran mektup Açıklaması - Haberler
14:41 KKTC'de denize düşen genç kayboldu - Haberler
14:40 Denizli'de kaçak silah imalathanesine baskın - Haberler
14:33 Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı - Haberler
14:17 İzmir'de silahlı kavga: 10 yaralı, 6 gözaltı - Haberler
13:45 Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu - Haberler
13:33 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: İstanbul'da trafik 6 ayda bu hale geldi - Haberler
13:29 Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı - Haberler
5.12.2019 14:55:58