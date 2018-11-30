Ukrayna Rus Erkeklerinin Ülkeye Girişini Kısıtlayacak

30 Kasım 2018 Cuma 11:46



30 Kasım 2018 Cuma 11:46

Ukrayna'nın 16-60 yaş Rus erkeklerinin ülkeye girişine kısıtlama getireceği bildirildi.Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarının Ukrayna'ya gelişlerinde sürecin sıkılaştırılacağını söyledi.Rus erkeklerinin ülkeye girişlerinin de sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Poroşenko, "16-60 yaş Rus erkeklerinin girişini kısıtlayarak, aslında Rus ordusunun temsilcisi olanların ülkemizde özel birlikler kurmalarını önlemeliyiz." dedi.Ülkede ilan edilen sıkıyönetim sebebiyle sivil halkın etkilenmeyeceğini belirten Poroşenko, "Sıkıyönetim sayesinde Rus saldırganlığını önlemek için gerekli enstrümanlara sahibiz." diye konuştu.Poroşenko, dün yaptığı açıklamada, Rus vatandaşlarına çeşitli kısıtlamaların getireceğini duyurmuştu.Ukrayna, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemilerinin Ukrayna savaş gemilerine silahlı müdahalede bulunması nedeniyle sıkıyönetim ilan etmişti.