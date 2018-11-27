Ukrayna Rusları Sınırdan Geri Çeviriyor

Belarus
'tan Ukrayna
'ya uçakla yolculuk yapan 40'tan fazla Rus, Ukrayna'nın sınır kapısından geri çevrildi.
Ruslar, Ukrayna'nın sınır kapısından içeri alınmıyor. Belarus'tan Ukrayna'ya girmeye çalışan Ruslar Ukraynalı memurlar tarafında geri gönderiliyor. Belarus, Devlet Sınır Komitesinin resmi temsilcisi Anton Bıçkovsky, Pazartesi sabahından bu yana 40'tan fazla kişinin, Ukrayna sınır muhafaza memurları tarafından Ukrayna'ya girişlerinin reddedildiğini duyurdu.
Belarus'a geri gönderildiler
Ukrayna'ya alınmayanların Belarus'a geri gönderildiğini ekleyen Bıçkovsky, "Şu ana kadar Rusya
'nın 40'tan fazla vatandaşı Kiev-Minsk uçuşları ile Belarus'a geri döndü" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Ukrayna'ya giriş yapılmasına izin verilmeyenlerin 16-60 yaş arası olduğu aktarıldı. - MOSKOVA
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