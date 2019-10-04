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Ukrayna-Rusya arasında ikinci esir takası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, Rusya ve Ukrayna arasında ikinci bir esir takası planladıklarını ve bu takasın gelecek hafta olabileceğini ifade etti.

04.10.2019 12:06Ukrayna-Rusya arasında ikinci esir takası
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, Rusya ve Ukrayna arasında ikinci bir esir takası planladıklarını ve bu takasın gelecek hafta olabileceğini ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko, dün akşam düzenlediği basın toplantısında Rusya ile esir takası konusuna değindi. Ukrayna'nın ikinci bir esir takası gerçekleştirmeyi planladığını ifade eden Prystaiko, söz konusu takasın gelecek hafta yapılmasını umduklarını söyledi. Prystaiko, "Çok yakında olacağını umuyorum. Gelecek hafta olabilir. Daha büyük ölçekli bir takas planlıyoruz" dedi.

Rusya Ukrayna arasında, 7 Eylül'de esir takası yapılmıştı. Aralarında Ukraynalı 24 denizcinin de bulunduğu 35 kişinin bulunduğu uçak Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareket etmişti. Aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yine 35 kişinin bulunduğu bir Rus uçağı, Moskova'ya gitmek üzere havalanmıştı. - KİEV

Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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