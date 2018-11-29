Ukrayna: Rusya İki Limanı Abluka Altına Aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:11



29 Kasım 2018 Perşembe 14:11

Ukrayna Altyapı Bakanı Volodymyr Omelyan, ülkenin Azak Denizi'nde yer alan Berdyansk ve Mariupol limanlarının Rusya tarafından abluka altına alındığını iddia etti.Ukrayna Altyapı Bakanı Volodymyr Omelyan, Berdyansk ve Mariupol limanlarının Rusya tarafından abluka altına alındığını öne sürdü Omelyan, Rusya'nın gemilerin giriş ve çıkışlarına engel olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulunan Volodymyr Omelyan, yaklaşık 35 geminin geçişine engel olunurken, yalnızca Azak Denizi'nden Rusya limanlarına giden gemilere onay verildiğini söyledi. Omelyan, 4 tanesi Berdyansk'a, 14 tanesi Mariupol'a gidecek olan 18 geminin Azak Denizi'ne girmek için beklediğini, 9 geminin de Azak Denizi'nden ayrılmak için beklediğini ve 8 geminin liman yakınlarında demir atarak beklemeye başladığını bildirdi.(İHA)