Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ukrayna: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık

Ukrayna İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SBU), başkent Kiev'de, Rusya'dan para alarak sosyal medya yoluyla Ukrayna'daki koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sahte haberler yaydıkları tespit edilen iki kişiyi yakaladığını açıkladı.

02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:54
Ukrayna: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık

Ukrayna İç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SBU), başkent Kiev'de, Rusya 'dan para alarak sosyal medya yoluyla Ukrayna'daki koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sahte haberler yaydıkları tespit edilen iki kişiyi yakaladığını açıkladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, Rusya makamlarının Kiev'de bulunan iki kişi ile irtibata geçerek bu kişilere para karşılığında koronavirüs ile ilgili sahte haberler yaymalarını önerdiği bildirildi. Açıklamada, SBU birimlerinin, bu iki kişinin Rusya'dan aldıkları ve sosyal medyada yaydıkları haberlerin amacının; kamuoyunda panik yapmaya, iktidarın faaliyetlerini gözden düşürmeye ve ülkedeki toplumsal ve siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik nitelikte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

"SAHTE HABER YAYMAK İÇİN TEKLİFTE BULUNDULAR"

SBU'nun kameralarına sırtı dönük olarak konuşan iki genç, Rusya'dan bazı kişilerin kendilerine koronavirüsle ilgili sahte haber yayma konusunda teklifte bulunduğunu ve kendilerinin de teklifi kabul ettiklerini söylüyor. Söz konusu kişiler, yaptıkları çalışmalar karşılığında Rusya'dan kendilerine havale yoluyla para gönderildiğini dile getiriyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Ukrayna: Rusya'ya çalışan koronavirüs casuslarını yakaladık - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Haberler
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Hindistan’da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Haberler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Haberler
Virüsten ölen yaşlı adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Haberler
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayandı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bine dayandı
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse temas ettikleri karantinaya girdi
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Haberler
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi

Son Dakika Dünya Haberleri

16:50: iPhone 12 Çıkış Tarihi Ertelenmeyebilir - Haberler 16:50: Amazon Music'ten Ücretsiz Abonelik Fırsatı! İşte Detaylar - Haberler 16:50: Tesla, Yakın Temastan Kaçınmak İçin İki Yeni Teslimat Seçeneği Sunuyor - Haberler 16:50: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Korona Korku Sendromu Oluştu - Haberler 16:50: Google, Bir Uygulamasını Daha Çöpe Gönderdi! - Haberler 16:12: Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:09: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı - Haberler 16:05: Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar - Haberler 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:32: Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı - Haberler 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti