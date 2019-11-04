Haberler » Güncel » Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında alıkonulan gemilerle ilgili Rusya'ya diplomatik nota verildiği bildirildi.

04.11.2019 17:06Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında alıkonulan gemilerle ilgili Rusya'ya diplomatik nota verildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, 2018 yılında el konulan, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin geri verilmesiyle ilgili Rusya Federasyonu'na nota verildiğini duyurdu. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Pristayko, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı olarak Rusya Federasyonu'na alıkonulan gemilerimizle ilgili nota gönderdik. Gemilerimizi ne zaman ve hangi koordinatlarda alacağımızı bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Kasım 2018'de Kerç Boğazı'nda Ukrayna Donanması'na ait Yana Kapa, Berdyansk ve Nikopol adlı 3 gemiye el koymuş ve mürettebatları gözaltına almıştı. Bunun üzerine Ukrayna, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurmuştu. 25 Mayıs 2019'da mahkemenin aldığı kararla Rusya'dan gemicilerin derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Eylül 2019'da 24 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı ancak gemiler Ukrayna'ya henüz iade edilmedi. - KİEV

Ukrayna, Estonya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:56 Son Dakika: Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
23:55 "Aşka Dost, Dosta Aşık" sergisi açıldı
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
4.11.2019 23:57:17