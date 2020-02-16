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Ukrayna: "Rusya'yla Nisan'a kadar 200 kişilik esir değişimi yapacağız"

Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile Nisan ayına kadar 200'e yakın kişinin esir değişimi kapsamında evlerine döneceği bildirildi.

16.02.2020 20:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:49Ukrayna:
yönetiminden yapılan açıklamada, Federasyonu ile Nisan ayına kadar 200'e yakın kişinin esir değişimi kapsamında evlerine döneceği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko Rusya ile esir değişimine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Pristayko yaptığı açıklamada, "Burada büyük bir esir değişiminden bahsediyoruz. Devlet Başkanımızın da ifade ettiği gibi 200'e yakın esirin evlerine dönmesini sağlayacağız. Bu da Rusya'yla anlaştığımız esir değişimi prensibine yani 'Herkese karsı herkes'e uygun olarak gerçekleşecek. Nisan ayındaki Normandiya formatında yapılacak olan görüşmeye kadar bu değişim gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Aralık 2019 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te Almanya ve Fransa'nın da katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmede "Herkese karşı herkes" prensibine uygun olarak esir değişimi kararı alınmıştı. - KİEV

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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