Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kuruluşunun 27. Yıl Dönümü

Ukrayna
'nın Ankara
Büyükelçisi Andrii Sybiha, Rusya
'nın Kerç Boğazı'ndaki son saldırılarına ilişkin Rusya'nın eylemlerinin denizcilik özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, Avrupa Birliği
(AB
) Türkiye
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, büyükelçiler, askeri ataşeler ve birçok davetli katıldı.
Büyükelçi Sybiha, kısa süre içerisinde Ukraynalıların ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla güçlü bir ordu kurmayı başardıklarını belirtti.
Silahlı kuvvetlerin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin garantisi olduğunu vurgulayan Sybiha, ordunun 4 yılı aşkın süredir Rusya'nın Donbas'taki saldırıları ve Kırım
'ın işgaline karşı durduğunu ifade etti.
Sybiha, Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki son saldırılarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik olduğunu ifade ederek, "Rusya'nın eylemleri denizcilik özgürlüğünün ihlalidir. BM
Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 38 ve 44'üncü maddeleri, Kerç Boğazı'ndan barışçıl geçişlere karışılmasını yasaklamaktadır." diye konuştu.
Ukrayna'nın Rus işgalini engellemek için gerekli tedbirleri aldığını belirten Büyükelçi Sybiha, ülkenin 10 bölgesinde sıkıyönetimin ilan edildiğini hatırlattı.
"Türkiye'ye minnettarız"
Sybiha, Ukrayna'nın NATO üyesi olabilmek için emin adımlarla ilerlediğinin altını çizerek, "Bu süreçte Ukrayna ordusuna pratik yardım sağlayan stratejik ortağımız Türkiye'ye minnettarız. Türkiye ve uluslararası ortaklarımıza destekleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Ukrayna Askeri Ataşesi Viacheslav Latysh, 1991'de kurulan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin modern bir ordu olarak hizmet verdiğini anımsattı.
Latysh, Rusya'nın son dönemde uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Karadeniz
sularında Ukrayna gemilerine yapılan gerekçesiz saldırılar bunu ispatlatmaktadır. Bu saldırıların delilleri elimizde." diye konuştu.
Türkiye,Rusya Federasyonu,Ankara,Ukrayna
07 Aralık 2018 Cuma 15:19