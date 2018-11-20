Ukrayna: "Türk Akımı'nın İkinci Kolunu Engellemek İçin Elimizden Geleni Yapmalıyız"

Ukrayna
Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy, Türk Akımı'nın tamamlanmasından sonra Ukrayna üzerinden yapılacak doğalgaz sevkiyatının yılda 12-13 milyar metreküp azalacağını söyledi. Unigovskiy, Ukrayna'nın projenin ikinci kolunun inşasının engellenmesi için elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.
Ukrayna'da yayın yapan Kanal 24'e konuşan Ukrayna Gaz Endüstrisi ve Doğalgaz Pazarı Konseyi Başkanı Leonid Unigovskiy, "Ukrayna'nın Türk Akımı'nın ikinci hattının inşasının başlatılmaması için elinden geleni yapması gerek. Zira böyle bir durumda Ukrayna üzerinden Avrupa
'ya yapılacak gaz sevkiyatı daha da azalacak" dedi.
Projenin Ukrayna üzerinden sevkiyatı yılda 12-13 milyar metreküp azaltacağını belirten Unigovskiy Kiev
'in Avrupa ülkelerini kendi gaz sevkiyat sistemlerine çekmesi gerektiğini ifade etti.
Unigovskiy'e göre, Kiev öncelikle her yıl Ukrayna'dan 23 milyar metreküp gaz alan İtalya
'yı yanına çekmeli.
Sevkiyatın azalmasıyla yılda 500 milyon dolar kayıp yaşayacaklarını kaydeden Unigovskiy "Sevkiyat hacmini 70-90 milyar metreküpte tutma şansımız az. Eğer yabancı partnerlerimizle sorunu çözersek 40-60 milyarda tutulabilir" dedi.
Ukrayna