Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yolla girmek isteyen beş Türk vatandaşı yakalandı.

5 TÜRK 2 UKRAYNALI GÖZALTINDA

Ukrayna Devlet Sınır Koruma Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırına yakın bir noktada bir otomobili durduran güvenlik güçleri, aracın içindeki beş Türk ve iki Ukrayna vatandaşını gözaltına aldı.

PLANI ORGANİZE ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA

Türk vatandaşlarının Ukrayna sınırını yasa dışı yoldan geçerek Polonya'ya gitmeyi planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan iki Ukrayna vatandaşı hakkında ise, Türk vatandaşlarının sınırı kaçak geçme planlarını organize ettikleri şüphesiyle işlem başlatıldığı belirtildi.

TOPLAMDA 12 KİŞİ YAKALANDI

Ukrayna Sınır Güvenliği Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Lviv ve Zakarpatya şehirlerinden Avrupa Birliği sınırlarına kaçak geçmeye çalışan kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınıra 10 metre kala, gece yarısı sınırı ihlal etmeye çalışan beş yetişkin ve dört çocuğun sınır ihlali engellendi. İki erkek, bir kadın ve iki çocuğun Türk vatandaşı, bir erkek, bir kadın ve iki çocuğun Ermenistan vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişilerin hepsinin Ukrayna'ya yasal yolla geldikleri belirlendi. Bu kişilerin soğuk havada küçük yaştaki çocuklarının hayatlarını riske sokarak, pasaport kontrolüne girmeden sınırı ormanın içinden geçmeye karar verdikleri ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Kamerun, Fildişi Sahili ve Gine vatandaşı üç kişinin de sınır ihlalinden yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, yakalananların kimlikleri ile ilgili bilgi verilmedi.