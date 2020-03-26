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Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Ukrayna ve Özbekistan'dan Sakarya'ya gelen 257 vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.

26.03.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:19
Ukrayna ve Özbekistan 'dan Sakarya 'ya gelen 257 vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildi.
Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 25 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüsle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Özbekistan'dan hava yoluyla İstanbul Havalimanı'na gelen iş adamı, öğrenci ve ailelerinin bulunduğu 232 kişilik kafile ise kontrolleri sonrasında kara yoluyla Hendek ilçesine ulaştı.
Abdurrahman Gürses Öğrenci Yurdu'na otobüslerle getirilen vatandaşlar, sağlık taramasının ardından odalarına yerleştirildi.
Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.
Önlemler kapsamında daha önce 1134 kişi sağlık kontrolünden geçirilmiş ve Sakarya'daki KYK yurtlarına yerleştirilmişti.
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Ukrayna ve Özbekistan’dan gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Sakarya, Ukrayna, Güncel

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Ukrayna ve Özbekistan'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarına yerleştirildi

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