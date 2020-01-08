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BBC

Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü

Ukrayna'ya ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının Tahran İmam Hümeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı.

08.01.2020 06:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:20 Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı İran'da kalkış sonrası 'teknik sebeplerden' düştü

İmam Hümeyni Havalimanı'ndan 'ya gitmek üzere kalkan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü açıklandı.

Uçağın teknik sebeplerden ötürü düştüğü tahmin ediliyor. İran yarı resmi ajansı Fars uçakta 180 yolcu ve mürettebat bulunduğunu duyurdu.

Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Kashani düşen uçağın hangi havayollarına ait olduğunu açıklamadı.

Reuters, Fars ajansına dayandırarak uçağın Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait olduğunu duyurdu.

Canlı hava trafiğini gösteren Flightradar24 sitesinde yerel saatle 5: 15'te Kiev'e gitmek üzere kalkan uçağın, Parand yakınına kadar gidebilmiş olduğu görülüyor.

Ayrıntılar geliyor.



İmam Hümeyni, Boeing 737, Ukrayna, Tahran, Dünya
BBC


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