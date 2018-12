Ukrayna'ya İthal Edilen Doğalgazın Fiyatı Rekor Kırdı

Kasım ayında Ukrayna 'ya ithal edilen doğalgazın bin metreküp ortalama fiyatının 339 dolara ulaştığı bildirildi.Ukrayna Bağımsız Haber Ajansı'nın (UNIAN) Devlet Mali Servisi'nin (State Fiscal Service) verilerine dayanarak verdiği haberde, geçen ekimde yurtdışından Ukrayna'ya ithal edilen doğalgazın bin metreküp ortalama fiyatı 323 dolarken kasım ayında bu rakamın 339 dolara ulaştığı kaydedildi.Ukrayna'nın devlet doğalgaz şirketi Naftogaz Pazarlama Müdürü Yuriy Vitrenko, geçen martta Kiev 'in Avrupa 'dan gelen gazı Rus gazının 4 katına satın aldığını açıklamıştı.The post Ukrayna'ya ithal edilen doğalgazın fiyatı rekor kırdı appeared first on Enerji Enstitüsü